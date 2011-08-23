З нагоди Дня Незалежності найкращі залізничники отримали нагороди

З нагоди 20-ї річниці Незалежності України за сумлінну працю на залізничному транспорті, вагомий внесок у забезпечення потреб населення та економіки держави у перевезеннях пасажирів і вантажів, високий професіоналізм і творчу ініціативу в роботі 99 працівників «Укрзалізниці» отримали нагороди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначається у повідомленні, крім почесних грамот та подяк від керівництва галузі, кращих працівників нагородили нагрудними знаками та значками, зокрема «Почесний залізничник» «Залізнична Слава», «Відмінник локомотивного, вагонного, пасажирського, колійного господарств, комерційного господарств, господарств електрифікації, автоматики, перевезень», «Відмінник адміністративних служб», «Відмінник безпеки руху та екології», «Відмінник воєнізованої охорони».

Вітаючи залізничників з державним святом, перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Сергій БОЛОБОЛІН зазначив, що за період Незалежності держави залізничникам вдалося зміцнити не тільки власну галузь, але і зв'язки з залізничними адміністраціями СНД.

«Сьогодні перед галуззю стоїть чимало відповідальних завдань і від добросовісної роботи кожного залізничника, його особистого внеску залежить майбутнє нашої молодої незалежної держави», - сказав він.

За повідомленням прес-служби Міністерства інфраструктури, з нагоди Дня Незалежності України та Дня державного прапора також пройшли урочистості на Придніпровській залізниці.

В цей день кращі працівники Придніпровської залізниці отримали знаки «Почесний залізничник», нагрудні знаки «За заслуги. Укрзалізниця» III ступеня.

В цілому наказами генерального директора «Укрзалізниці» та начальника Придніпровської залізниці до Дня Незалежності України заохочено 146 і 152 працівника Придніпровської магістралі відповідно.