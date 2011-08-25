Стів Джобс залишив пост гендиректора Apple
09:16, 25 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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Один із засновників Apple Стів ДЖОБС залишив пост генерального директора компанії.
Як повідомляє радіо «Свобода», в офіційній заяві Apple сказано, що С.ДЖОБС переходить на посаду голови ради директорів компанії, а новим гендиректором буде Тім КУК, який заміщував С.ДЖОБСА із січня цього року, коли той пішов у відпустку через хворобу.
55-річний С.ДЖОБС лікувався від раку підшлункової залози.
Apple – одна з провідних корпорацій-розробників комп`ютерів і програмного забезпечення. Вона була заснована 1976 року.
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