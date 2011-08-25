Доходи підприємств галузі зв'язку зросли на 1,1%

Доходи підприємств галузі зв`язку України від наданих послуг у січні-липні 2011 року зросли на 1,1%, порівняно з січнем-липнем 2010 року, і склали 28 млрд. 463,7 млн. грн. (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За вказаний період доходи підприємств галузі зв`язку від наданих послуг населенню склали 10 млрд. 504,1 млн. грн., що на 1,7% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Лідерами за доходами в галузі в січні-липні 2011 року є оператори стільникового мобільного зв`язку - доходи операторів від цього виду зв`язку в січні-липні 2011 року склали 17 млрд. 435,4 млн. грн. (зростання на 0,1%), з них 5 млрд. 451,1 млн. грн. отримані за послуги стільникового мобільного зв`язку, надані населенню (зростання - 6,1%).

На другій позиції в галузевому рейтингу за обсягами доходів за звітний період знаходиться комп`ютерний зв`язок. Обсяг доходів від послуг за результатами січня-липня 2011 зріс на 15,5% і склав 2 млрд. 706,7 млн. грн., з них 1 млрд. 517,8 млн. грн. склали доходи від послуг населенню (зростання на 21,8%). При цьому доходи підприємств зв`язку, отримані в цьому виді зв`язку тільки від послуг доступу в інтернет, склали за звітний період 2 млрд. 439,8 млн. грн. (зростання - 16,3%), з них 1 млрд. 514,5 млн. грн. - населенню (зростання - 21,9%).

Обсяг доходів від послуг місцевого телефонного зв`язку за звітний період склав 2 млрд. 574,5 млн. грн. При цьому обсяг доходів від послуг місцевого міського телефонного зв`язку в січні-липні 2011 року склав 2 млрд. 402,3 млн. грн. (з них населенню - 1 млрд. 573,6 млн. грн.), що на 1% менше (для населення - менше на 0,5%), ніж за аналогічний період 2010 року. Обсяг доходів від послуг місцевого сільського телефонного зв`язку в січні-липні 2011 року склав 172,2 млн. грн. (з них населенню - 152,7 млн. грн.), що на 0,5% більше (для населення - більше на 0,6%), ніж за січень-липень 2010 року.

Обсяг доходів від послуг міжміського та міжнародного телефонного зв`язку в січні-липні 2011 року склав 2 млрд. 70,8 млн. грн. (з них 549,7 млн. грн. - від надання послуг населенню). Обсяг доходів у цьому виді зв`язку в січні-липні 2011 року знизився на 11% (від послуг населенню - падіння на 45,5%), у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року.

П`яту сходинку в галузевому рейтингу займає поштовий зв`язок. Обсяг доходів від послуг поштового зв`язку в січні-липні 2011 року зріс, порівняно з доходом у січні-липні 2010 року, на 5,6% і склав 1 млрд. 728 млн. грн., з них населенню було надано послуг на суму 325,2 млн. грн. (зростання на 3,6%).

Дохід підприємств галузі зв`язку від послуг передачі і прийому телевізійних та радіопрограм (радіозв`язку) у січні-липні 2011 року склав 1 млрд. 189,7 млн. грн., що на 7,7% перевищило показник за аналогічний період 2010 року, при цьому доходи підприємств від послуг кабельного телебачення склали 842,3 млн. грн. (з них населенню - 826,9 млн. грн.), що на 7,3% більше, ніж за січень-липень 2010 року.