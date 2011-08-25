PrioCom завершив проект модернізації магістральної мережі «Укртелекому»

Компанія PrioCom (Київ) завершила проект з розширення та модернізації оптичної DWDM-мережі ВАТ «Укртелеком».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії PrioCom.

В результаті виконання проекту здійснена модернізація існуючої оптичної інфраструктури магістральної DWDM-мережі оператора, створені всі необхідні умови для організації нової моделі трафіку в інтересах IP/MPLS-мережі, а також збільшена пропускна здатність магістральних каналів на внутрішніх та зовнішніх напрямах (міжнародні переходи з Польщею, Угорщиною та Словаччиною).

Після завершення проекту пропускна здатність магістральних оптичних каналів від кожного обласного центру до центральних вузлів в м. Києві та м. Дніпропетровську збільшилася в кілька разів і склала від 20 до 40 Гбіт/с.

Реконфігурація DWDM-мережі компанії «Укртелеком» була виконана на базі платформи ONS 15454 MSTP виробництва компанії Cisco Systems і лінійки XDM виробництва компанії ECI Telecom - основу проектного рішення становлять переналаштовуючі оптичні мультиплексори вводу/виводу (ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer), побудовані з використанням технології селективної комутації за довжинами хвиль (WSS - Wavelength Selective Switch).

У перспективі співпраці компаній - подальше розширення пропускної здатності мережі "Укртелекому" у зв`язку зі стрімким розвитком оператора на території України.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв`язку України. Компанія також надає послуги мобільного зв`язку. Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) від усіх видів діяльності за 1-ше півріччя 2011 року склав 4124,7 млн. грн. Основним акціонером компанії є ТОВ "ЕСУ" (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%, решта акцій належить 61 182 фізичним та юридичним особам.

Компанія PrioCom - один з провідних системних інтеграторів України. Чистий дохід компанії в 2010 році склав більше 17,1 млн. грн.