ДТП на Південному мосту у Києві. Рух паралізовано

На Південному мосту у Києві, з боку Лівого берега, через зіткнення двох вантажівок паралізовано рух.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час співробітники МНС закінчують змивати з проїжджої частини невідому рідину, що розлилася з однією з вантажівок.

Як зазначили співробітники ДАІ, легковик «Шкода» зупинився на мосту у забороненому місці, щоб висадити пасажира. Його почала об’їжджати велика вантажівка з причепом, але в неї врізалася інша вантажівка, водій якої постраждав і наразі очікує прибуття «швидкої допомоги».

Незважаючи на зусилля співробітників ДАІ, рух магістраллю дуже ускладнений.

Водій «Шкоди», який, за словами учасників ДТП, спровокував аварію, з місця події втік.