АМК оштрафував Житомирський митний термінал

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «Житомир - Термінал - Сервіс» (м. Житомир) на 16 тис. грн за зловживання монопольним становищем на ринку послуг митного терміналу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Як показало розслідування, Товариство встановило економічно необгрунтовані тарифи на послуги, пов'язані з перебуванням автотранспортних засобів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в постійних зонах митного контролю Житомирської митниці. Це стосується послуг автостоянки, включаючи охорону, роботу обслуговуючого персоналу терміналу і т.д.

Разом з цим, ТОВ «Житомир - Термінал - Сервіс» стягувало зі споживачів плату за ненадані послуги, зокрема, не враховувався фактичний час перебування транспортних засобів на території терміналу.

Крім того, Товариство визначило несправедливі умови у договорах, які укладалися зі споживачами, а також надавало одні й ті ж послуги за різними тарифами без об'єктивних причин.

Відповідач привів умови договорів у відповідність до вимог законодавства, зобов'язався встановити економічно обгрунтовані тарифи на послуги та сплатити штраф до державного бюджету.