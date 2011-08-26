У Києві з 26 серпня буде частково обмежено рух на Броварському проспекті

У Києві з 26 серпня буде частково обмежено рух автотранспорту на проїжджій частині Броварського проспекту в напрямку центру міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор», обмеження руху пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття із заміною гідроізоляції Каховського шляхопроводу № 1 (на перетині проспекту Броварського з вулицею М. Раскової) та Каховського шляхопроводу № 2 (на перетині проспекту Броварського з вулицею Луначарського).

Керівництво «Київавтодору» звертається до водіїв з проханням з розумінням поставитися до незручностей, пов'язаних з тимчасовим обмеженням руху автотранспорту.