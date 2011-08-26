Рятувальники ліквідували наслідки ДТП на Південному мосту в Києві

Співробітники Головного управління МНС України у м. Києві ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Південному мосту, в результаті якої було паралізовано рух транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного управління МНС, за попередньою інформацією, вантажний автомобіль «Фольксваген» в'їхав у причеп автомобіля «Рено», в результаті чого у «Фольксвагена» частково деформувалася кабіна, в якій затисло водія. Рятувальники Спеціалізованого аварійно-рятувального загону Головного управління МНС України у м. Києві за допомогою спецінструменту звільнили водія з кабіни і передали медикам.

За попередніми даними, водій отримав пошкодження зв'язок колінного суглоба. На автомобілі «швидкої допомоги» він доставлений до травмпункту.

Крім цього, в результаті дорожньо-транспортної пригоди з ємності, яку перевозив «Фольксваген», витекло 20 кг речовини «Біозахист», яка використовується для обробки деревини. Речовина не є хімічно агресивною і легкозаймистою. Для запобігання сковзанню автотранспорту по проїжджій частині речовину змили водою.

На місці працюють експерти Державтоінспекції, які з'ясовують причини та обставини ДТП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на Південному мосту в Києві, з боку Лівого берега, через зіткнення двох вантажівок було паралізовано рух.

Як відзначили співробітники ДАІ, легковий автомобіль «Шкода» зупинився на мосту в забороненому місці, щоб висадити пасажира. Його почала об'їжджати велика вантажівка з причепом, але в неї врізалася інша вантажівка, водій якої постраждав.

Незважаючи на зусилля співробітників ДАІ, рух по магістралі ускладнено.

Водій «Шкоди», який, за словами учасників ДТП, спровокував аварію, з місця події зник.