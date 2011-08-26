«Укравтодор» 29 серпня відкриє рух на транспортній розв'язці на 128 км автодороги Київ-Чоп

«Укравтодор» 29 серпня ц.р. відкриє рух на транспортній розв`язці на 128 км автодороги Київ-Чоп, повідомили УНІАН у прес-службі «Укравтодору».

Згідно з повідомленням, на розв`язці побудовано 3 шляхопроводи, більш як 10 км основного проїзду і з`їздів, виконано більш як 0,5 млн. куб. м земляних робіт, облаштовано покриття зі щебенево-мастичного асфальтобетону.

Очікувана інтенсивність руху автомобілів у зоні розв`язки в 2011-2026 роках становитиме 48,7 тис. автомобілів на добу.

Будівництво розв`язки передбачене планами уряду з підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Розв`язка побудована в рамках спільного проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість виконаних робіт на розв`язці становила 199,2 млн. грн.

Проектувальником об`єкту виступило ДП «Укргіпродор», замовником – Державна служба автомобільних доріг України, ДП «Укрдорінвест», підрядниками - фірма «Гульсан» (Туреччина), ТОВ «Трансміст» (Україна).

За даними голови «Укравтодору» Володимира ДЕМІШКАНА, цього року відкрито рух на нових і відремонтованих дорогах загальною протяжністю більш як 600 км, а до кінця року планується відкрити рух на більш як 1500 км автодоріг.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» у серпні планує запустити в Житомирській області нову транспортну розв`язку на 129 кілометрі автодороги Київ - Чоп біля села Глибочиця Житомирського району. Нова розв`язка стане частиною міжнародного транспортного коридору Краків - Львів - Рівне - Житомир - Київ.