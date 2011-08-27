УЗ повністю переходить на електронний документообіг у внутрішньому вантажному сполученні

З 1 вересня "Укрзалізниця" разом із вантажовласниками і вантажовідправниками повністю переходить на електронний документообіг у внутрішньому вантажному сполученні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Таким чином закінчується перехідний період, наданий вантажовласникам для вирішення питань, пов`язаних із переходом на систему оформлення перевізних документів в електронному вигляді через систему АС Клієнт УЗ.

Як повідомляє "Укрзалізниця", станом на 26 серпня до системи АС Клієнт УЗ електронного документообігу вже підключилися майже 7,5 тис. вантажовідправників. Упродовж серпня з 220 тис. перевізних документів 72,52% оформлено із застосуванням АС Клієнт УЗ і 54% - із застосуванням електронного цифрового підпису.

Як повідомлялося, з 1 липня цього року "Укрзалізниця" запровадила електронний документообіг при перевезенні вантажів у межах України. При роботі за безпаперовою технологією залізниці України вже одержали ряд позитивних результатів. Зокрема, в 8-10 разів скоротився час на оформлення документів.

Для вантажовідправників створена можливість необхідні операції здійснювати безпосередньо зі свого офісу. До того ж прискорюється сам процес перевезення вантажу, оскільки вагони не затримуються в очікуванні оформлення документів, зазначають у відомстві.