Понад 100 байкерів беруть участь у Катинському мотопробігу. Він проходить через Україну

Міжнародний Катинський мотопробіг, що одинадцятий раз стартував у суботу у Варшаві, пройде по території п`яти країн - Польщі, України, Росії, Латвії і Литви, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство KAI.

Понад сто байкерів збираються проїхати за маршрутом, що пов`язаний з трагічною загибеллю поляків на Сході. Вони відвідають Львів, Козельськ (Калузька область), Катинь (Смоленська область), селище Мідне (Тверська область), а також аеродром «Північний» у Смоленську, де в квітні минулого року зазнав катастрофи літак Президента Польщі.

Серед паломників на мотоциклах є родичі похованих в Росії польських солдатів і офіцерів.

У Москві учасники мотопробігу молитимуться в кафедральному соборі, побудованому переважно на кошти католиків польського походження рівно 100 років тому.

Загальна протяжність маршруту становитиме більш як 3,5 тис. кілометрів.

Байкери мають намір повернутися до Варшави 12 вересня.

Ініціатором першого мотопробігу, який відбувся у 2001 році, став один з поляків, який живе в США, - Віктор ВЕНГЖІН.

У 1940 році в Катині, Мідному і Харкові співробітники НКВС розстріляли близько 21 тисячі польських солдатів і офіцерів. 28 липня 2000 року був відкритий меморіальний комплекс "Катинь" у пам’ять про жертви тоталітарних репресій.