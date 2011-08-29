Група «Гірські машини» поставить обладнання «Мосметрострою»

Група «Гірські машини», найбільший в Україні машинобудівний холдинг з виробництва гірничо-шахтного обладнання, підписала контракт на поставку інфраструктурного обладнання ВАТ «Мосметрострой» - оператору будівництва московського метрополітену.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі групи.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, «Гірські машини» поставлять «Мосметрострою» 720 вантажних вагонеток ВГ-1, 4 і 4 шахтні підйомні машини 2Ц2х1,1.

Компанія відзначає, що перша партія обладнання буде відправлена ​​вже у серпні. Виконання контракту буде завершено в першому півріччі 2012 року.

Довідка УНІАН. Група «Гірські машини» - найбільший в Україні машинобудівний холдинг з виробництва гірничо-шахтного обладнання. Її діяльність зосереджена на виробництві та комплексних поставках обладнання для гірничовидобувної галузі.

У компанію «Гірські машини» входять: ПАТ «Дружківський машинобудівний завод», АТ «ГМС», ВАТ «Донецький енергозавод», ВАТ «Донецькгірмаш», ВАТ «Свердловський машинобудівний завод», ПАТ «Криворізький завод гірського обладнання", ВАТ "Каменський машинобудівний завод» (Росія), ТОВ« Інженерно-технічний центр «Гірські машини» і ТОВ «Гірські машини - Система якості».

Виробничі потужності підприємств дозволяють випускати повний комплекс обладнання для підземного вуглевидобутку і видобутку інших корисних копалин.

Група «Гірські машини» об'єднує машинобудівні активи найбільшого українського холдингу «Систем Кепітал Менеджмент».

ВАТ «Мосметрострой» - одна з найбільших російських компаній, що працюють в області інфраструктурного будівництва. Крім столичного метро, ​​«Мосметрострой» займається будівництвом автодорожніх тунелів і розв'язок. За 80 років роботи «Мосметрострой» побудував 177 станцій і проклав понад 300 кілометрів ліній. Крім споруди московського метрополітену та участі в інших інфраструктурних проектах в Росії, компанія активно бере участь у міжнародних тендерах і успішно реалізує проекти за кордоном.