«Бориспіль» 1 вересня почне переводити внутрішні рейси до терміналу «В»

Перший етап переведення внутрішньоукраїнських рейсів з терміналу "А" міжнародного аеропорту "Бориспіль" до терміналу «В» буде здійснений 1 вересня.

Про це УНІАН повідомила прес-служба аеропорту.

Першими пасажирами внутрішніх рейсів, перед якими відкриються двері міжнародного терміналу, стануть пасажири, які вирушають до Донецьку рейсом авіакомпанії «АероСвіт» і прибувають з Ужгорода рейсом авіакомпанії «Центр ділової авіації». Всього протягом першого дня в терміналі «В» будуть обслужені пасажири 16 внутрішніх рейсів авіакомпаній «АероСвіт», «Центр ділової авіації», «Мотор Січ».

Згідно з повідомленням, 8 вересня до терміналу «В» будуть переведені внутрішні рейси авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», 15 вересня до терміналу «В» перейде авіакомпанія «Дніпроавіа».

Нагадаємо, міжнародний аеропорт «Бориспіль» сьогодні працює з граничним навантаженням щодо пропускної здатності, тому відпрацьовуються додаткові заходи та технологічні схеми обслуговування пасажирів в умовах «пікових» навантажень.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує з 1 вересня 2011 р. перевести обслуговування всіх внутрішніх рейсів з терміналу А до терміналу В. Поточні пропускні спроможності терміналу В - 1600 пас. на годину, після реконструкції додатково термінал зможе пропускати мінімум ще 800 пас. на годину. Пік, який може зараз пропускати термінал А, - 600 пас. на годину.

Як повідомив наприкінці червня ц.р. генеральний директор аеропорту Антон ВОЛОВ, також «Бориспіль» має намір доопрацювати проект споруджуваного терміналу D, з тим щоб він міг обслуговувати не лише міжнародні, а й внутрішні авіарейси, і збільшити його пропускну здатність, яка на сьогодні запрограмована на 5 млн пас. на рік (3 тис. пас. на годину).

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт Україні. Він обслуговує більше 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

З аеропорту «Бориспіль» близько 50 іноземних і 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на більш ніж 100 міжнародних і українських маршрутах.