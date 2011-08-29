Електронний документообіг між залізницями Білорусі та України подвоївся

Кількість документів на перевезення вантажів, що оформляються в електронному вигляді між "Укрзалізницею" і Білоруською залізничною адміністрацією, постійно зростає і за рік збільшилась у 2 рази.

Як повідомляє УНІАН прес-служба "Укрзалізниці", в липні ц.р. з Білорусі в електронному вигляді надходило вже 86,2% перевізних документів порівняно з 40% у липні 2010 р.

Згідно з повідомленням, про це йшлося на нараді фахівців «Укрзалізниці» та Білоруської дороги за участю представників митних органів і вантажовідправників обох країн. В ході переговорів сторони проаналізували якість і повноту інформації в обсязі документообігу між "Укрзалізницею" і Білоруською залізничною адміністрацією. Надалі вирішено розробити план заходів щодо поступового впровадження повного електронного документообміну у вантажних залізничних перевезеннях між Білоруссю та Україною.

Як зазначають в «Укрзалізниці», українські залізничники останніми роками передають на Білоруську дорогу практично 100% перевізних документів в електронному вигляді.