"Російські машини" і МАЗ домовилися створити холдинг з офісом у Мінську

Мінськ. На базі Мінського автомобільного заводу передбачається створити керуючу компанію спільного холдингу корпорації "Російські машини" і ВАТ "МАЗ".

Як повідомляє БелТА, про це заявив в ефірі телеканалу ОНТ заступник голови Білоруської науково-промислової асоціації, аналітик Георгій ГРІЦ.

"Фактично створюється дуже великий і, я б сказав, монопольний виробник вантажних автомобілів на пострадянському просторі, Єдиному економічному просторі", - сказав експерт.

При цьому, за його словами, російська сторона візьме на себе зобов'язання залучити третього інвестора.

Як підкреслив аналітик, це буде великий транснаціональний холдинг.

На думку Г.ГРІЦА, створена холдингова компанія приведе до переділу глобального ринку виробників вантажних автомобілів.

Він повідомив, що в даний час підготовлено інвестиційний договір. До кінця вересня в уряді пройде його слухання, після чого про його результати буде повідомлено главі держави.

За словами Г.ГРІЦА, співпраця корпорації "Російські машини" і ВАТ "МАЗ" представлятиме собою стратегічне партнерство. Воно передбачає наявність стратегічного інвестора, який не просто дає засоби і технології, а консолідовано несе відповідальність за прибутковість бізнесу.