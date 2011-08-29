Янукович у Житомирській області відкрив транспортну розв’язку на дорозі Київ - Чоп

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у відкритті багаторівневої транспортної розв’язки на 129-му кілометрі автодороги Київ-Чоп біля села Глибочиця Житомирського району.

Як передає кореспондент УНІАН, вітаючи учасників церемонії відкриття з цією подією, Президент наголосив, що добре усвідомлює важливість відкриття нових сучасних доріг в Україні.

«Всім відомо, що дороги створюють умови як для нас - громадян нашої держави, так і для наших гостей. Євро-2012 об’єднало багатьох людей, і будівництво дороги - це ті інвестиції, які піднімають економіку нашої держави», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, влада і надалі приділятиме велику увагу питанням будівництва нових доріг.

Він перерізав символічну стрічку перед в`їздом до багаторівневої транспортної розв’язки на автомобільній дорозі Київ-Чоп.

На розв`язці побудовано три шляхопроводи, більш як 10 км основного проїзду і з`їздів, виконано понад 0,5 млн. куб. м земляних робіт, облаштовано покриття зі щебенево-мастичного асфальтобетону.

Очікувана інтенсивність руху автомобілів у зоні розв`язки в 2011-2026 роках становитиме 48,7 тис. автомобілів на добу.

Як повідомили учасники церемонії, нова розв`язка стане частиною міжнародного транспортного коридору Краків-Львів-Рівне-Житомир-Київ. В Україні вперше побудований об’єкт такого рівня складності. Подібна трирівнева розв’язка на даний час є лише в Хорватії.

Будівництво розв`язки було передбачене планами уряду з підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Розв`язка побудована в рамках спільного проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком.

Загальна вартість виконаних робіт на розв`язці становила 199,2 млн. грн. Проектувальником об`єкта виступило ДП «Укрдіпродор», замовником - Державна служба автомобільних доріг України, ДП «Укрдорінвест», підрядниками - фірма «Гульсан» (Туреччина), ТОВ «Трансміст» (України).