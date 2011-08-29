Корпорація «Богдан» поставила Києву перший тролейбус у рамках контракту на 202 машини

У рамках виконання контракту на постачання КП «Київпастранс» 202 тролейбусів корпорація «Богдан» передала перший 18-метровий тролейбус «Богдан Т901.10».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій КРАСУЛЯ.

За його словами, постачання першої машини відбулося з випередженням графіку.

Крім того, за його інформацією, вже найближчими днями відбудеться постачання автобусів і тролейбусів до АР Крим (контракт на 56 тролейбусів), Полтави (контракт на 10 тролейбусів) і Вінниці (контракт на 15 автобусів). .

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», яке входить до складу корпорації «Богдан», підписало контракт з КП «Київпастранс» на постачання 202 тролейбусів «Богдан» у період з жовтня 2011 року по жовтень 2012 року.

Згідно з контрактом, комунальний перевізник столиці одержить 105 тролейбусів «Богдан Т901» (18 метрів) і 97 тролейбусів «Богдан Т701» (12 метрів). Сума контракту становить близько 46 млн. євро.

Як повідомлялося, 14 липня Київська міськрада дозволила столичній міськадміністрації залучити кредит на 350 млн. грн. для закупівлі 77 зчленованих тролейбусів із низькою підлогою. Згідно з підписаними українським урядом меморандумами з виробниками автотехніки, ТОВ «ЛАЗ» є основним постачальником міського транспорту (автобусів і тролейбусів) у міста, що приймають фінальну частину Євро-2012, корпорація «Богдан» – основним постачальником туристичного транспорту і резервним – міського.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в країні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

На сьогоднішній день корпорація «Богдан» має найширший модельний ряд автобусів і тролейбусів серед вітчизняних автобусовіробників. Техніка компанії представлена абсолютно у всіх класах: від особливо малого до надвеликого.

Корпорація «Богдан» - єдина з компаній транспортного машинобудування України, яка сертифікувала свої тролейбуси на ринку Європейського Союзу, а також почала спільне виробництво тролейбусів у Чехії.