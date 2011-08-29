МВС закупить 326 легкових автомобілів на 21,6 млн. грн.

Міністерство внутрішніх справ України має намір купити 326 легкових автомобілів різних марок і модифікацій на загальну суму 21 млн. 587 тис. 332,2 грн.

Про це сказано в повідомленнях міністерства, опублікованих у «Віснику державних закупівель» (№103 (549) від 29 серпня п.р.).

Згідно з повідомленням про акцепт пропозиції конкурсних торгів, зокрема, МВС має намір купити 313 легкових автомобілів спеціального призначення «ЗАЗ Sens» у ПАТ «Українська автомобільна корпорація» в особі філії «Автоцентр на Теремках» (корпорація «УкрАВТО») на загальну суму 18 млн. 529,287 тис. грн.

Три автомобілі Opel Insignia 2.8 T у ПАТ «Українська автомобільна корпорація» в особі автосервісної філії «Бліц-Авто» за 1 млн. 346,904 тис. грн., 2 автомобілі Volkswagen Golf 1.4 TSI у ТОВ «Автосоюз» за 418,104 тис. грн., 2 автомобілі Skoda Fabia Ambiente 1,6/77kW у ТОВ «Єврокар» за 272,040 тис. грн., 4 автомобілі Renault Kangoo 1.5 D у ТОВ «Арма Моторс» за 570,840 тис. грн. і по одному автомобілю Volkswagen Touran 1.4 TSI і Volkswagen Passat B7 1.8 TSI - у ТОВ «Автомир» за 450 тис. 157,2 грн.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року Міністерство внутрішніх справ України за підсумками ряду проведених тендерів закупило легкові і комерційні автомобілі спеціального призначення, а також автобуси (749 одиниць) на 65 млн. 408,338 тис. грн.

Зокрема, тоді переможцями тендеру на постачання 478 одиниць автомобілів ВАЗ-2107 було визнано ТОВ «Український автомобільний холдинг» (входить до корпорації «Богдан») і філію «Автоцентр на Теремках» корпорації «УкрАВТО».

Обидва переможці поставили на адресу МВС по 239 автомобілів ВАЗ-2107, при цьому суми договорів становлять 11,938 млн. грн. кожен. Крім того, автосервісна філія «Бліц Авто» (м. Київ, входить до «УкрАВТО») поставила МВС 141 автомобіль Lanos. Сума договору становила більш як 11,7 млн. грн.