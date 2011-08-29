Абоненти ВОЛІ тепер можуть дивитися канал Euronews українською мовою

Абоненти ВОЛІ у всіх містах, де компанія надає свої послуги, з кінця серпня можуть дивитися телеканал Euronews українською мовою.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Українська редакція Euronews запустила на території нашої країни повноформатну україномовну версію каналу, яка працюватиме цілодобово сім днів на тиждень. При цьому абонентам ВОЛІ, які користуються цифровими пакетами програм, крім української доступні, як і раніше, англійська, італійська, німецька, французька, іспанська та російська звукові доріжки.

У пакетах програм, доступ до яких забезпечується з аналогової технології, українська звукова доріжка встановлена за замовчуванням.

За даними А.СІГДИ, українська мова стала одинадцятою мовою мовлення каналу Euronews. Крім того, наша країна першою отримала право на виробництво місцевих новин та розповсюдження їх на регулярній основі в рамках трансляції української версії Euronews.

Довідка УНІАН. Euronews - один з найпопулярніших новинних каналів світу, який пропонує глядачам прямі репортажі і сюжети на суспільно-політичні та економічні теми; розповіді про події в Європі та світі, діяльність європейських органів влади, розвитку науки, культури, про громадські проблеми населення європейських країн.

ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.