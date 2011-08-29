В Україні до кінця року буде побудовано 1,5 тисячі кілометрів нових доріг - Янукович

В Україні до кінця року буде побудовано 1,5 тисячі кілометрів нових доріг, що удвічі більше за аналогічний показник 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у ході церемонії відкриття багаторівневої транспортної розв’язки на 129-му кілометрі автодороги Київ-Чоп біля села Глибочиця Житомирського району.

«Лише в цьому році ми до кінця року плануємо побудувати близько 1,5 тисяч кілометрів доріг - це більше, ніж у минулому році майже удвічі», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, наступного року в Україні загалом планується побудувати близько 2 тисяч кілометрів нових доріг.

Він запевнив, що влада планує й надалі зберігати такі темпи розвитку транспортної інфраструктури країни.

«Безумовно, ми повинні рухатись і в бік розвитку доріг наших населених пунктів - міст та сільських доріг», – підкреслив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ констатував, що транспортна галузь України все ще перебуває у занедбаному стані.

«Ми будемо створювати усі умови для місцевого самоврядування, аби воно мало можливість господарювати на своїх територіях», – зауважив він.

Президент наголосив, що загалом в Україні вже почалась реалізація реформи місцевого самоврядування.