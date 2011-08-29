ВОЛЯ у вересні збільшує швидкість в інтернет-пакетах у кілька разів

Компанія ВОЛЯ запускає з 1 вересня нову лінійку інтернет-пакетів, в яких швидкість доступу в інтернет буде збільшена в декілька разів. Про це повідомила УНІАН керівник відділу зі зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Характеристики нових пакетів, що пропонуються київським абонентам ВОЛІ: «Лайт» - 2 Мбіт/с (вартість пакета 49,90 грн./міс.), «Старт» - 10 Мбіт/с (69,90 грн./міс.), « Стрим »- 30 Мбіт/с (99,90 грн./міс.) та« Максимум »- 150 Мбіт/с (149,90 грн./міс.).

При цьому, як зазначила А.СІГДА, для діючих абонентів ВОЛІ, які підписані на безлімітні пакети «Воля Buzz», «Воля Boom», «Воля Драйв», «Воля Експерт», швидкість зросте автоматично без зміни абонентної плати, а назви старих пакетів зміняться.

Зокрема, якщо абонент користувався пакетом «Воля Buzz», в якому швидкість доступу в інтернет сьогодні складає 0,512 Мбіт/с, то з вересня швидкість в його пакеті буде автоматично збільшена в чотири рази - до 2 Мбіт/с, а пакет стане називатися «Лайт». Для абонентів пакета «Воля Boom» швидкість доступу з 4 Мбіт/с збільшиться в 2,5 рази - до 10 Мбіт/с, а пакет буде називатися «Старт».

Користувачі пакету «Воля Драйв» (15 Мбіт/с) отримають удвічі більшу швидкість - до 30 Мбіт/с і нова назва пакету - «Стрим».

А в пакеті «Воля Експерт» (до 38 Мбіт/с) швидкість зросте вчетверо - до 150 Мбіт/с, і назва пакета теж оновиться - «Максимум».

За даними А.СІГДИ, для отримання заявлених швидкостей в пакетах «Стрим» (30 Мбіт/с) і «Максимум» (150 Мбіт/с) абонентам необхідно використовувати модем, що підтримує технологію DOCSIS 3.0.

Швидкість доступу в інтернет буде автоматично збільшена удвічі і для абонентів, що користуються пакетами послуги «ТВ + Інтернет» на швидкості 15 Мбіт/с, при цьому абонентна плата залишиться без змін.

Для київських абонентів ВОЛІ з вересня будуть запропоновані такі пакети комплексної послуги «ТВ + Інтернет»: соціальний пакет «Україна» (більше 40 каналів) + доступ в інтернет на швидкості 30 Мбіт/с (вартість пакета 99,90 грн./міс.) , соціальний пакет «Україна» (більше 40 каналів) + 150 Мбіт/с (149,90 грн./міс.), базовий пакет «Україна і світ» (більше 80 каналів) + 30 Мбіт/с (119,90 грн./міс.), базовий пакет «Україна і світ» (більше 80 каналів) + 150 Мбіт/с (169,90 грн./міс.), розширений пакет «Всесвіт» (більше 130 каналів) + 30 Мбіт/с (151 , 90 грн./міс.), розширений пакет «Всесвіт» (більше 130 каналів) + 150 Мбіт/с (201,90 грн./міс.).

А.СІГДА відзначила, що аналогічні збільшення швидкостей в інтернет-пакетах відбуваються у всіх містах присутності компанії. У частині міст швидкість була збільшена в липні-серпні 2011 року. В інших містах збільшення швидкостей відбудеться з вересня.

«Таким чином абоненти ВОЛІ по всій Україні відчують суттєві зміни в якості послуги доступу до інтернету», - сказала вона.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.