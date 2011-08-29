У 2012 році уряд планує провести масштабну реформу транспортної галузі - Колесніков

Віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що протягом 2012 році уряд планує провести масштабну реформу транспортної галузі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ сьогодні повідомив журналістам перед церемонією відкриття багаторівневої транспортної розв’язки на 129-му кілометрі автодороги Київ-Чоп біля села Глибочиця Житомирського району.

За його словами, "взагалі протягом 2012 року в Україні буде здійснено велику транспортну реформу, державних доріг залишиться небагато, значно більше буде доріг обласного підпорядкування".

Відповідаючи на запитання УНІАН про плани Кабміну щодо подальшого розвитку транспортної інфраструктури України, віце-прем’єр-міністр зазначив, що "плани уряду напряму залежать від наявності або ж відсутності фінансів на згадані цілі".

"Якби не було махінацій з акцизом на пальне з боку так званих "чорних", підпільних його виробників, то в Україні збиралося б достатньо коштів від акцизу на пальне, щоб будувати нові дороги та ремонтувати старі", - сказав він.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ не уточнив обсяг коштів, які планується виділити на реалізацію реформи, однак додав, що у жовтні цього року відбудеться презентація нової концепції будівництва автомобільних доріг в Україні, і тоді він назве конкретні цифри й розрахунки.