Україна пропонує Фінляндії активізувати співпрацю у сфері телекомунікацій

Україна пропонує Фінляндії підписати Меморандум про взаєморозуміння у сфері телекомунікацій і поштового зв’язку та укласти Угоду у сфері науки і технологій.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на зустрічі міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з міністром закордонних справ Фінляндії Ерккі ТУОМІОЯ, що відбулась 29 серпня в рамках робочого візиту глави українського зовнішньополітичного відомства до Фінляндії.

Під час зустрічі було відзначено інтенсивність політичного діалогу між Україною і Фінляндією та обговорено перспективи його подальшого поглиблення. У цьому зв’язку сторони обговорили можливість організації візиту в Україну новопризначеного глави уряду Фінляндії Юрки КАТАЙНЕНА, а також проведення політичних консультацій між МЗС обох країн.

Окрема увага під час розмови з Міністром закордонних справ Фінляндії була приділена розширенню двосторонньої договірно-правової бази. К.ГРИЩЕНКО закликав підтримати ініціативи української сторони щодо підписання Меморандуму про взаєморозуміння у галузі телекомунікацій і поштового зв’язку та укладення Угоди у сфері науки і технологій.

В ході зустрічі також обговорено перспективи активізації двосторонньої взаємодії, насамперед, у торговельно-економічній сфері, у зв’язку з чим відзначено важливість роботи Міжурядової комісії з питань торгівлі і розвитку. К.ГРИЩЕНКО наголосив на пріоритетності нарощування обсягів українського експорту до Фінляндії та залучення фінських інвестицій в економіку України.

В центрі уваги перебували також питання європейської інтеграції України, зокрема у контексті завершення переговорів з Європейським Союзом щодо Угоди про асоціацію, включно зі створенням зони вільної торгівлі, а також імплементації Плану дій ЄС із лібералізації візового режиму для українських громадян. Під час зустрічі Е.ТУОМІОЯ особливо наголосив на підтримці офіційним Гельсінкі європейських устремлінь України.

К.ГРИЩЕНКО запросив Е.ТУОМІОЯ відвідати з візитом Україну у зручний для нього час.