У Криму тролейбус привалило бетонним стовпом. Постраждалих немає

12:49, 30 серпня 2011
Транспорт/Звя'зок
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У районі Алушти стовп з обірваними електропроводами впав на тролейбус, що перевозив 20 пасажирів. Постраждалих у результаті події немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МНС, інцидент стався у другій половині дня 29 серпня.

Виготовлений ще в СРСР тролейбус їхав з Південного берега Криму до Сімферополя. «Залізними «ріжками» він зачепився за штанги тролейбусної електромережі й обірвав дроти. Стара електроопора, а разом з нею і бетонний стовп не витримали і впали на дах тролейбуса», - йдеться у прес-релізі.

Водій двері не відкрив, тому що боявся за пасажирів, і викликав МНС.

Рятувальники евакуювали пасажирів та водія з салону. Опору демонтували за допомогою автокрана. Рух електротранспорту здійснювався по паралельній тролейбусній лінії.

Тролейбусну мережу відремонтували. Рух тролейбусів на ділянці відновили протягом кількох годин.

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