У Греції заарештований екіпаж українського судна. Звинувачується в спробі контрабанди тютюном

У порту Елевсіна (Грецька Республіка) 25 серпня за обвинуваченням у спробі контрабанди тютюнових виробів був арештований екіпаж судна «Logs» (прапор України).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

«В даний час судновласник вирішує питання забезпечення громадян України адвокатським захистом», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, екіпаж, у складі якого знаходяться 6 громадян України, був заарештований грецьким підрозділом берегової охорони.

«Справа перебуває на особливому контролі Посольства України у Греції та в Департаменті консульської служби МЗС України», - повідомив О.ДИКУСАРОВ.