Рада підприємців просить доповнити гарячу лінію інтернет-конференціями

Рада підприємців при Кабінеті міністрів підтримала урядову ініціативу про введення з 1 вересня гарячої телефонної лінії з питань дерегуляції та розвитку підприємництва і запропонувала проводити з її допомогою інтернет-конференції.

Про це УНІАН повідомив керівник секретаріату Ради Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ.

У Раді підприємців вважають, що гаряча лінія допоможе оперативно реагувати та вживати заходи для припинення неправомірних дій з боку посадових осіб різних органів влади.

Також вона служитиме інструментом залучення бізнес спільноти до процесів нормотворчості й реформування національної економіки, особливо на регіональному рівні.

У зв'язку з цим Рада підприємців виступила з пропозицією щодо створення подібних гарячих ліній в регіональних радах підприємців при обласних держадміністраціях.

"Крім того, доцільно доповнити такий комунікаційний інструмент тематичними відео- та інтернет-конференціями з регіонами на постійній основі», - зазначив А.ЗАБЛОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, що Держкомпідприємництва з 1 вересня запускає телефонну лінію зворотного зв'язку з населенням з питань дерегуляції та розвитку підприємництва.

Порядок організації та роботи гарячої лінії розроблені за дорученням першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА.