Платежі «Укрзалізниці» до бюджету та цільових фондів досягли 8,5 млрд грн

Протягом 8 місяців 2011 року «Укрзалізницею» сплачено до бюджету і державних цільових фондів платежів у розмірі понад 8,5 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, до державного бюджету було сплачено майже 3,5 млрд грн, до Пенсійного фонду - понад 3,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - понад 1,4 млрд грн.

Нагадаємо, у 2010 році залізницями України було сплачено 12,6 млрд грн, у тому числі до державного бюджету - 5,3 млрд грн, до місцевого бюджету і державних цільових фондів - 7,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за 6 місяців «Укрзалізницею» сплачено до бюджету і державних цільових фондів майже 6,4 млрд грн, що більше відповідного періоду минулого року на 9%. З цієї суми до держбюджету сплачено близько 2,8 млрд грн, що більше звіту 6 місяців 2010 року на 11,1%. Крім того, за 6 місяців 2011 року розмір середньомісячної заробітної плати по залізницям України склав 3112,7 грн, що вище відповідного періоду минулого року на 16,7%. В цілому до кінця 2011 року передбачається підвищення заробітної плати на 20%, тоді як фінансовим планом було закладено 15%.