«Укрзалізниця» почала тестування технології WiMAX спільно з FreshTel

«Укрзалізниця» спільно з ТОВ «Українські новітні технології» (торгова марка FreshTel) на відрізку дороги Донецьк - Ясинувата (орієнтовно 14 км) проводять тестування широкосмугового бездротового зв`язку стандарту 4G із використанням технології WiMAX (частотний діапазон 3,5 Ггц).

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі відомства.

Згідно з повідомленням, на цьому відрізку побудовано дослідницьку мережу мобільного WiMAX (стандарт 802.16е), зокрема встановлено 6 базових станцій, які пов`язані радіорелейними й проводовими каналами зв`язку; проведено проїзди вагону-лабораторії з відповідним бортовим обладнанням для прийому сигналу від мережі WiMAX, за допомогою якого організовується канал передачі даних для доступу до мережі Інтернет та інших ресурсів.

Як зазначають фахівці Головного управління автоматики, телемеханіки й зв`язку «Укрзалізниці», перший етап тестування пройшов досить успішно, було досягнуто швидкість при передачі даних понад 5 Мбіт/сек. Після проведення додаткових робіт із оптимізації підсистеми базових станцій компанією FreshTel і усунення деяких технічних нюансів у мережі, швидкість збільшилася більш ніж до 10 Мбіт/сек. Сьогодні до тестування дослідної мережі WiMAX підключилися фахівці інформаційно-обчислювального центру Донецької залізниці.

Нагадаємо, раніше Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомила, що готується до введення послуги бездротового зв`язку у вітчизняних пасажирських поїздах на базі технології WiMAX. «Сьогодні ми розглядаємо ті пропозиції, які нам дають кращі компанії України та Європи. І, природно, краща пропозиція буде втілена в життя», - зазначив гендиректор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

Довідка УНІАН. Мобільний WiMAX - це новий виток розвитку технології фіксованого доступу (802.16). Оптимізована для підтримки мобільних користувачів версія підтримує ряд специфічних функцій, таких як хендовер, «Idle mode» і роумінг. Застосовується масштабований OFDM-доступ (SOFDMA), можлива робота за наявності або відсутності прямої видимості. Плановані частотні діапазони для мереж Mobile WiMAX такі: 2,3; 2,5; 3,4-3,8 Ггц. Мобільний WiMAX орієнтований на роботу з користувачами, які пересуваються на великих швидкостях.