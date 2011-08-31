ДТП на Житомирщині. 3 людини загинули і 5 постраждали

У Житомирській області при зіткненні іномарки з маршрутним мікроавтобусом троє осіб загинули і п’ятеро постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 30 серпня, о 21-й годині поблизу с. Глибочиця на автошляху Київ-Житомир.

«Сталося зіткнення легкового автомобілю „Mercedes E-230” з маршрутним мікроавтобусом „Mercedes Sprinter”, що перевозив 10 пасажирів», - йдеться в повідомленні.

Постраждалих з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарень м. Житомир.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Житомирській області.