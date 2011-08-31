Злітно-посадкову смугу аеропорту «Львів» відкриють 25 грудня

Злітно-посадкова смуга ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» буде відкрита 25 грудня цього року.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, заявив 30 серпня віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, термінал буде відкритий навіть раніше: зараз проводиться велика підготовка та тренування персоналу, який буде працювати в новому терміналі аеропорту «Львів».

Під час оглядин будівництва нового терміналу Б.КОЛЕСНІКОВ поспілкувався із молодими людьми, які є претендентами на роботу в аеровокзалі: «З вами зустрічають та покидають Україну, і 90% вражень від нашої держави залежить саме від вас», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, зауваживши, що до роботи в аеропорту буде задіяна перш за все молодь – випускники українських вузів.

«Злітно-посадкова смуга та новий пасажирський термінал Львівського аеропорту відповідатимуть усім світовим стандартам, що дозволить приймати великогабаритні літаки та обслуговувати значну кількість пасажирів», - сказав віце-прем`єр-міністр.

Як нагадує прес-служба, першу чергу злітно-посадкової смуги Львівського аеропорту відкрито до Дня Незалежності України. І черга злітно-посадкової смуги Львівського аеропорту становить1630 метрів: реконструкція існуючої частини довжиною 835 метрів та новозбудованої смуги на 795 метрів. Окрім того, введено в експлуатацію руліжні доріжки №5 і №8 та перон №2.

Це дає змогу Львівському аеропорту приймати літаки авіакомпаній, що співпрацюють з Львівським аеропортом.

Міжнародний аеропорт «Львів» запрацює на повну потужність вже до кінця березня 2012 року.