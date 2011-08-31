Пасажири «Укрзалізниці» в серпні купили через Інтернет 76 тис. квитків

Кількість залізничних квитків, оформлених і викуплених через Інтернет, постійно зростає: якщо в січні цього року через усесвітню мережу пасажири придбали 7 232 квитки, то в серпні вже у 10 разів більше - 76 143 квитки.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», загалом із початку 2011 року кількість придбаних через Інтернет квитків становила майже 350 тисяч, а з початку впровадження послуги - понад 525 тис. проїзних документів.

Зростання кількості проїзних документів, придбаних через Інтернет, спостерігалося щомісячно. В першому кварталі через Інтернет оформлено 41 815 місць, а в другому - 144 450 місць.

Як зазначають у відомстві, також спостерігається позитивна динаміка з придбання електронного квитка на поїзд 165/166 Дніпропетровськ-Київ (місця у вагонах № 3,4,5,6,7). Якщо в січні Е-квиток оформили 64 пасажири, то в серпні - в п`ять разів більше - 364 пасажири. Ця послуга, коли пасажирам вказаного поїзда не потрібно звертатися в касу для роздруку проїзного документа, придбаного через інтернет, почала діяти наприкінці 2010 року.

Нагадаємо, що через Інтернет здійснюється замовлення квитків за повну вартість і дитячих. Безкоштовні й пільгові проїзні документи оформляються виключно в касах. Друк проїзних документів при пред`явленні бланка замовлення виконується в будь-якій залізничній касі. Також щоб уникнути черг і створення комфортних умов сервісу для пасажирів, які придбали квитки через Інтернет, діють спеціальні каси.