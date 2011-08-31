У Греції заарештований українець - капітан судна "Logos", затриманого за спробу контрабанди

У Греції заарештовано громадянина України - капітана судна "Logos", яке було затримано за спробу контрабанди тютюнових виробів.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, слідчим прокуратури міста Пірей прийнято постанову про порушення кримінальної справи та арешт капітана на період слідства. Щодо п'яти інших українських моряків прийнято рішення про адміністративну депортацію за межі території Греції.

За інформацією Посольства України в Греції, авіаквитки для українських моряків будуть оплачені адвокатом, який представляє інтереси власника вантажу.

Справа залишається на контролі в Посольстві України у Греції та в Департаменті консульської служби МЗС України.