У Данії випав за борт судна український моряк. Знайти його не вдалося

У Данії випав за борт судна громадянин України, член екіпажу танкера "Kihada".

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні керівника прес-служби Міністерства закордонних справ України Олександра ДИКУСАРОВА.

Згідно з даними Посольства України в Королівстві Данія, нещасний випадок з громадянином України стався 28 серпня під час заходу танкера "Kihada" (прапор Маршальських островів) в порт м. Грено (Данія).

У ході пошуково-рятувальної операції, організованої компетентними органами Данії, громадянина України знайти не вдалося, повідомив О.ДИКУСАРОВ.

В даний час Морською адміністрацією Данії ведеться розслідування причин зазначеного нещасного випадку.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України у Королівстві Данія та в Департаменті консульської служби МЗС України.

