ПЗ з третього вересня призначила додатковий поїзд Харків-Сімферополь

Південна залізниця з третього вересня додатково призначає прискорений фірмовий поїзд № 175/176 Харків-Сімферополь «Південний експрес».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південної залізниці.

Згідно з повідомленням, прискорений фірмовий поїзд № 175/176 Харків-Сімферополь «Південний експрес» курсуватиме по 30 вересня по парним числам відправленням з Харкова о 6.10 та прибуттям до Сімферополя о 13.50, відправленням із Сімферополя о 15.50 та прибуттям до Харкова о 23.33.

Довідка УНІАН. Південна залізниця (ПЗ) входить до складу 6 залізниць України, які об'єднує монополіст залізничних перевезень «Укрзалізниця».