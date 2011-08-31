ПЗ з третього вересня призначила додатковий поїзд Харків-Сімферополь
16:19, 31 серпня 2011Транспорт/Звя'зок
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Південна залізниця з третього вересня додатково призначає прискорений фірмовий поїзд № 175/176 Харків-Сімферополь «Південний експрес».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південної залізниці.
Згідно з повідомленням, прискорений фірмовий поїзд № 175/176 Харків-Сімферополь «Південний експрес» курсуватиме по 30 вересня по парним числам відправленням з Харкова о 6.10 та прибуттям до Сімферополя о 13.50, відправленням із Сімферополя о 15.50 та прибуттям до Харкова о 23.33.
Довідка УНІАН. Південна залізниця (ПЗ) входить до складу 6 залізниць України, які об'єднує монополіст залізничних перевезень «Укрзалізниця».
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