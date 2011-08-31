«Антонов» має намір взяти кредит у «ВТБ Банку»

ДП «Антонов» (м. Київ) має намір залучити у ПАТ «ВТБ Банк» (м. Київ) поновлювану кредитну лінію у розмірі 30 млн дол.

Про це йдеться у повідомленні компанії про акцепт пропозиції банку, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Згідно з повідомленням, вартість користування кредитною лінією складе 7,763 млн дол. (без ПДВ).

Кінцевий термін підписання кредитного договору - 21 вересня 2011 року.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К.Антонова» було перейменовано на ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано у 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав та обов'язків ДП ​​«Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філій (філія «Серійний завод «Антонов» та філія «Антонов-Агро»).