З 1 вересня фіксований зв`язок подорожчає ще на 10%

З 1 вересня абонплата за користування фіксованим телефоном із погодинною оплатою зросте ще на 10%.

Як повідомляв раніше УНІАН, підвищення абонплати проводиться згідно з рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) №157 від 08.04.2011 р. «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги» (місцеву фіксовану телефонію)».

Згідно з цим рішенням НКРЗ було визначено нові тарифи, які впроваджуються в два етапи: з 1 травня й з 1 вересня 2011 року. На першому етапі (з 1 травня) зростання абонплати становило до 25%.

На другому етапі, з 1 вересня 2011 року, абонплата для абонентів із погодинною оплатою буде підвищена ще на 10% – для населення й бюджетних установ міст і райцентрів вона становитиме 22 грн. 28 коп. (абонплата для абонентів без погодинної оплати не зміниться), для абонентів сіл і селищ - 11 грн. 84 коп. із погодинною оплатою (для цих населених пунктів також підвищиться абонплата й для абонентів із телефонами без погодинною оплати – до 13 грн. 52 коп.).

На 10% зросте й абонплата для небюджетних організацій міст і райцентрів і становитиме для телефонів із погодинною оплатою – 32 грн. 10 коп. Також на 10% зросте нова абонплата за місцевий телефонний зв`язок для небюджетних організацій сіл і селищ міського типу, яка становитиме 21 грн. 23 коп. без погодинної оплати і 18 грн. 60 коп. - із погодинною.

При цьому на другому етапі (з вересня) збільшиться кількість не тарифікованих хвилин – з 300 до 600.

За даними НКРЗ, «метою внесення змін є наближення тарифів на послуги місцевого зв`язку до рівня їх собівартості за умови збереження доступності послуг для всіх категорій користувачів».

Як раніше повідомляла НКРЗ, впродовж декількох років надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг у депресивних районах і сільській місцевості здійснювалося без механізму їх компенсації й було для операторів телекомунікацій украй збитковим.

Довідка УНІАН. Згідно зі ст. 62 Закону України «Про телекомунікації» до загальнодоступних телекомунікаційних послуг належать послуги: підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж загального користування (універсальний доступ); фіксованого телефонного зв`язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв`язок); виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв`язку, за допомогою таксофонів, за винятком послуг, які надаються з використанням безпроводового доступу.