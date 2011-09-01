«Укрзалізниця» погасила майже 2,3 млрд грн за довгостроковими платежами

13:25, 01 вересня 2011
Транспорт/Звя'зок
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За 8 місяців 2011 року «Укрзалізниця» погасила майже 2,3 млрд грн за довгостроковими кредитами, лізинговими платежами і т.п.

Як повідомляє УНІАН прес-центр відомства, своєчасне і в повному обсязі виконання своїх зобов'язань із розрахунків з фінансовими установами та іншими інвесторами - безумовний пріоритет в діяльності керівництва «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, без затримок, відповідно до умов договорів, здійснювалися платежі за кредитами Європейського банку реконструкції та розвитку, «Дойче Банку» і «Барклейз Банку». Зокрема, у серпні поточного року залізницями своєчасно і згідно з умовами випуску погашені облігації внутрішньої позики на суму 753 млн 700 тис. грн. У серпні погашений кредит «Барклайз Банку» у розмірі 45 млн дол. У жовтні 2011 року буде повністю погашений кредит «Дойче Банку», який був спрямований на фінансування будівництва мостового автомобільно-залізничного переходу через Дніпро у м. Києві.

«Найважчий період з виплат вже позаду. «Укрзалізниця» вчасно і чітко розраховується зі своїми кредиторами. Упевнений, що наша політика в цьому питанні стане запорукою майбутнього конструктивного співробітництва з фінансовими інститутами», - зазначив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

Результатом такої фінансової політики стало скорочення кредитного портфеля підприємства, погашення існуючих прострочених платежів, відновлення довіри до фінансової прогнозованості та надійності залізничного монополіста.

Як наголошується у повідомленні, в даний час залізниці України не мають ніяких прострочених платежів за своїми фінансовими зобов'язаннями. «Укрзалізниця» активно почала роботи із залучення довгострокових кредитних ресурсів на виконання довгострокових програм оновлення основного рухомого складу.

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