Приміські поїзди УЗ перевезли за літо 96,5 млн пасажирів

За червень-серпні 2011 р. залізницями України в приміському сполученні (за очікуваними даними) було перевезено 96,5 млн пасажирів, що на 89 тис. (0,1%) менше аналогічного періоду минулого року.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, з них перевезено «платно» 19,7 млн пасажирів, що більше 2010 року на 0,1%.

При цьому послуг з перевезення пільгових категорій громадян, збитки за які повинні компенсувати облдержадміністрації, надано на суму 97,2 млн грн, а компенсовано - 35,1 млн грн, або 36,1%. Очікувана заборгованість склала 62,1 млн грн.

Як нагадують у відомстві, влітку минулого року «Укрзалізницею» було надано послуг з перевезення пільгових категорій громадян на суму 87,6 млн грн, компенсовано - 31,9 млн грн (36,4%), заборгованість склала 55,7 млн грн.

Найбільшими боржниками є місцеві органи влади, з якими залізниці проводять постійну роботу з метою поліпшення ситуації з відшкодуванням, відзначають у відомстві.

Залізницями України за станом на 1 вересня 2011 експлуатується 62 поїзда підвищеного комфорту, що на 10 поїздів більше, ніж у 2010 році. Протягом червня-серпня 2011 року в поїздах підвищеного комфорту "Укрзалізниці" було запропоновано 5,7 млн місць, реалізовано 3,6 млн місць, середня населеність по «Укрзалізниці» склала 63,1%.