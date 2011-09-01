Потреби «Укрзалізниці» в інвестиціях становлять близько 25 млрд грн на рік при можливостях 6-7 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам головний радник генерального директора «Укрзалізниці» Юрій Федюшин.

«Якщо говорити про цифри, то в рухомий склад нам потрібно щорічно направляти близько 15 млрд грн. В інфраструктуру - це шлях, зв'язок, енергетика - ще близько 8 млрд грн. Тобто 25 млрд грн. Я говорю укрупнені цифри. Можливості ж наші зараз - це близько 6-7 млрд грн (на рік)», - зазначив він.

За його словами, потреби в інвестиціях величезні, тому що знос парку залізниць уже перейшов критичну межу. «Зношений рухомий склад, особливо електровози, вже за 92-93%, тобто 3-4 роки - і вони повністю зупиняться, навіть з урахуванням того, що ми їм подовжили термін служби майже у 2 рази порівняно з тим, що дає завод, далі подовжувати вже ми не зможемо», - сказав Ю.ФЕДЮШИН.

Він вважає, що для вирішення проблеми необхідно вирішити питання зі збитками за перевезення пільгових категорій пасажирів, із заборгованостями по компенсаціям з боку держорганів за ці перевезення. Крім того, необхідно реформування галузі, що сприятиме залученню інвестицій. «Світові банки ставлять нам умову: хлопці, отримаєте кредит, коли (буде - УНІАН) реформування, без цього кредиту не дамо», - сказав Ю.ФЕДЮШИН. Крім того, реформування сприятиме конкуренції на ринку перевезень, встановленню конкурентоспроможних тарифів і т.п.