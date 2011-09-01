Понад 1200 клієнтів ДЗ перейшли на електронний документообіг

З сьогоднішнього дня Донецька залізниця повністю переходить з паперової на електронну форму документів, які необхідні для перевезення вантажів у внутрішньому сполученні.

Як повідомляє прес-служба Донецької залізниці, на 1 вересня 1261 вантажовідправник і вантажоодержувач, які обслуговуються Донецькою залізницею, зареєструвалися в системі електронного документообігу АС Клієнт УЗ. З них 112 структурних підрозділів залізниці і 1148 клієнтів залізничного транспорту.

Крім того, на даний момент згенеровані 423 ключа ЕЦП (електронного цифрового підпису) для працівників структурних підрозділів, а також 2026 ключів ЕЦП для працівників 678 промислових підприємств.

Як наголошують у повідомленні, для Донецької залізниці впровадження електронного документообігу вкрай важливе, тому що вона є найбільшим перевізником вантажів в Україні та здійснює понад 40% навантаження різних вантажів від загальних обсягів "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що з 1 липня цього року «Укрзалізниця» ввела електронний документообіг під час перевезення вантажів у межах України.

Нормативною базою для введення електронного документообігу у внутрішньому вантажному сполученні є наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження порядку застосування електронного перевізного документа під час перевезень вантажів залізничним транспортом". Інструментом для оформлення таких перевезень є програмне забезпечення АС Клієнт УЗ - автоматизована система для оформлення та обробки перевізних документів на перевезення вантажів залізничним транспортом України через мережу інтернет.