УЗ з 1 вересня повністю перейшла на оформлення вантажоперевезень в електронному вигляді

Починаючи з 1 вересня, «Укрзалізниця» разом із вантажовласниками і вантажовідправниками повністю перейшла на систему оформлення перевізних документів в електронному вигляді через систему АС «Клієнт УЗ» у внутрішньому вантажному сполученні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з її даними, на початок вересня майже 8100 вантажовідправників підключилися до системи електронного документообігу АС “Клієнт УЗ”. Впродовж всього перехідного періоду було оформлено 556 тис. 515 документів. Зокрема, через систему АС “Клієнт УЗ” - 54%, із застосуванням електронного цифрового підпису (ЕЦП) - 50%. За останні дні (30-31 серпня) з 16 тис. 308 перевізних документів 88% оформлено із застосуванням АС “Клієнт УЗ” і 65% - із застосуванням ЕЦП.

Нагадаємо, що з 1 липня цього року «Укрзалізниця» запровадила електронний документообіг при перевезенні вантажів у межах України, з перехідним періодом до 1 вересня. При роботі за безпаперовою технологією залізниці України вже одержали ряд позитивних результатів. Зокрема, в 8-10 разів скоротився час на оформлення документів на перевезення вантажу, оскільки клієнтові для цього не треба їздити до товарних контор, а товарним касирам не потрібно повторно вводити дані з паперових накладних. Для вантажовідправників створена можливість необхідні операції здійснювати безпосередньо зі свого офісу. Також прискорюється сам процес перевезення вантажу, оскільки вагони не затримуються в очікуванні оформлення документів.