Мінінфраструктури заборонило експлуатацію 90 баз-стоянок малих суден

Міністерство інфраструктури України впродовж червня-липня перевірило 324 бази для стоянок маломірних (малих) суден, і за результатами перевірки видало 221 розпорядження про усунення порушень, експлуатацію 90 баз-стоянок заборонено. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, у цілому з початку 2011 року міністерство провело 5 396 оглядів суден. У січні-липні здійснено 32 патрулювання з оглядом транспортних суден і 297 патрулювань - по маломірних суднах. За результатами таких патрулювань виявлено 729 порушень правил судноплавства.

Упродовж червня-серпня регулярно проводилися перевірки маломірних (малих) суден: проведено 4 702 перевірки, за результатами яких до порушників вимог безпеки судноплавства застосовано 347 заходів впливу, стягнуто 279 штрафів.

Крім того, в рамках літньої кампанії із запобігання аварійним подіям на водному транспорті, у липні здійснено позапланову перевірку українських морських і річкових суден старше 25 років, під час якої проведено 160 профілактичних оглядів. За результатами перевірки заборонено експлуатацію 15 суден.