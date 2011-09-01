КМУ затвердив угоду з Латвією про транзитні перевезення через порти

Україна і Латвійська Республіка налагоджують співпрацю у напрямі розвитку транзитних перевезень.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, підписання відповідної угоди між урядами держав затверджено постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Латвійської Республіки про транзитні перевезення з використанням портів та іншої транспортної інфраструктури».

Угода визначає основні засади і принципи співпраці України і Латвії у сфері забезпечення належного розвитку транзитних перевезень вантажів з використанням портів, іншої інфраструктури і встановлення конкурентоспроможних умов для здійснення таких перевезень.

Зокрема, згідно з положеннями Угоди, Україна і Латвійська Республіка зобов`язуються створити всі необхідні умови для використання власних портів та іншої транспортної інфраструктури при здійсненні транзитних перевезень. Сторони проводять оперативну роботу з виявлення й усунення причин, що перешкоджають ефективним транзитним перевезенням, у тому числі й контейнерним.

Крім того, Угодою передбачено співпрацю Міністерства інфраструктури України і Міністерства сполучення Латвійської Республіки з обміну інформацією про послуги, пов`язані з транзитними перевезеннями, а також з оперативного усунення затримок і труднощів, що виникають при здійсненні зазначених перевезень.

Для розгляду питань, які становитимуть взаємний інтерес і які пов`язані із застосуванням положень Угоди, буде створено спільну комісію, яка матиме можливість залучати до роботи експертів і створювати робочі групи.

Водночас Угода передбачає і співпрацю сторін з іншими державами - в рамках міжнародних транспортних організацій, членами яких є Україна і Латвійська Республіка.

Реалізація Угоди сприятиме розвитку співпраці України і Латвії у галузі здійснення двосторонніх і транзитних перевезень вантажів з використанням потужностей власних портів, а також забезпечить належне завантаження транспортної системи України.