Близько 4 тис. студентів поступили до вишів залізничного профілю цього року

Цього року до залізничних навчальних закладів поступило близько 4 тис. студентів, із них більш як 3 тис. - на денну форму навчання. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Зокрема, до закладів III-IV рівнів акредитації (університети, академія) поступили близько 1,5 тис. випускників і більш як 2 тис. - до установ I-II рівнів акредитації (коледжі, технікуми).

Як відзначають в «Укрзалізниці», навчальні заклади залізничного профілю не мали цього року дефіциту в заявках від потенційних студентів і в повному обсягу виконують держзамовлення, незважаючи на те, що, за оцінками фахівців, цього року за право навчатися в цілому в Україні змагалися на 40% абітурієнтів менше, ніж минулого.

Нагадаємо, 16 вишів України мають залізничний напрям і підпорядковані Міністерству інфраструктури України.

Довідка УНІАН. Фахівців для залізничної галузі готують: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (ДНУЗТ), Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ), Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту (ДонІЗТ УкрДАЗТ), Державний економіко-технологічний університет транспорту (ДЕТУТ), Артемівський технікум залізничного транспорту, Дніпропетровський технікум залізничного транспорту, Київський технікум залізничного транспорту, Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту ім. М.Островського, Кременчуцький технікум залізничного транспорту, Львівський технікум залізничного транспорту, Миколаївський технікум залізничного транспорту їм. академіка В. Образцова, Одеський технікум залізничного транспорту, Сімферопольський технікум залізничного транспорту, Слов`янський технікум залізничного транспорту, Харківський технікум залізничного транспорту, Вінницький транспортний коледж, Чернівецький транспортний коледж.