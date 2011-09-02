Російська «ПВК» скорочує вивіз із України вантажів у власних напіввагонах

Москва. Російська «Перша вантажна компанія» скорочує вивіз із України мінерально-будівельних вантажів у власних напіввагонах.

Про це УНІАН повідомили в управлінні корпоративних комунікацій компанії.

«Збільшена необхідність сезонного забезпечення енергетичним вугіллям внутрішньоросійських об`єктів енергетики і ЖКГ змушує ВАТ «ПВК» тимчасово скоротити надання рухомого складу на експортні напрямки під перевезення вугілля, зокрема в Україну», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв`язку з цим ВАТ «ПВК» скоротить вивіз із України мінерально-будівельних вантажів у власних напіввагонах.

Раніше, з травня 2011 р., ВАТ «ПВК» з урахуванням початку сезону завезення мінерально-будівельних вантажів для потреб будівництва соціально-значущих об`єктів РФ і на прохання Українських залізниць, суттєво збільшило навантаження напіввагонів із-під вугілля в попутному призначенні.

Довідка УНІАН. ВАТ «Перша вантажна компанія» - найбільший оператор залізничних перевезень у Росії, створено в липні 2007 р. Основним засновником і власником звичайних акцій ПВК є ВАТ "РЖД". Наразі у власності ПВК – понад 200 000 одиниць рухомого складу різного типу. Частка компанії в структурі вагонного парку РФ становить 22%. У 2010 р. ПВК перевезла 302,3 мільйона тонн вантажів.