Влітку на залізничних переїздах і коліях УЗ знизилася кількість ДТП і потерпілих у них

За червень-серпень 2011 року на залізничних переїздах і коліях "Укрзалізниці" сталося 20 випадків ДТП, порівняно з відповідним періодом 2010 року кількість ДТП зменшилася на 9 випадків.

Про це УНІАН повідомляє прес-центр «Укрзалізниці».

У тому числі 15 випадків сталося на переїздах і 5 - на коліях поза переїздами. Вини залізниці в жодному з випадків не виявлено. В результаті ДТП загинули 2 людини і 5 травмовані. Кількість постраждалих у ДТП зменшилася на 15 осіб - з 22 до 7, у тому числі кількість загиблих зменшилася на 9 осіб - з 11 до 2, а кількість травмованих - на 6 осіб, з 11 до 5.

«Укрзалізниця» звертає увагу водіїв автотранспорту, їх пасажирів і всіх, хто знаходиться поблизу об'єктів залізничної інфраструктури, на те, що незважаючи на всі заходи з боку залізниці, основною запорукою безпеки на шляхах і переїздах є уважність і дисциплінованість водіїв.