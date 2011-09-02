Кабмін спростив процедуру обміну водійського посвідчення

Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, якими спрощується процедура обміну посвідчення водія.

Відповідну постанову схвалено на засіданні уряду 31 серпня, повідомляє УНІАН прес-служба Кабміну.

Порядок видачі посвідчення водія і допуск громадян до керування транспортними засобами, враховуючи внесені зміни до Положення, істотно спрощуються. До прийняття зазначеної постанови особам, які останні 12 місяців не керували транспортними засобами, обмін посвідчень водія проводився після проходження теоретичного і практичного іспитів.

З метою спрощення процедури обміну водійських посвідчень виникла необхідність у проведенні обміну посвідчення водія без здачі іспитів незалежно від терміну, протягом якого особа не керувала транспортним засобом. У зв'язку з цим і було підготовлено зазначену постанову.

Прийняття цього нормативно-правового акта дозволяє значно спростити порядок обміну водійських посвідчень, сприяє виключенню соціальної напруги серед населення та поліпшенню процесу обслуговування громадян при обміні зазначених документів, зазначають у прес-службі.