Київ до кінця року планує паспортизувати близько 100 вулиць

Київська міська державна адміністрація до кінця поточного року планує паспортизувати до 100 столичних вулиць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник начальника Головного управління містобудування і архітектури Києва Андрій ВАВРІШ під час круглого столу «Міста України на шляху до повернення громадянам вільного публічного простору - паспортизація вулиць».

«До ста паспортів у цьому році, я думаю, ми встигнемо», - сказав він.

За оцінками А.ВАВРІША, вартість паспортизації однієї вулиці становитиме 25-40 тис. грн. У перспективі планується паспортизувати всі вулиці столиці.

Замначальника ГУ містобудування та архітектури Києва уточнив, що першими паспорта отримають вул. Хрещатик, Майдан Незалежності та вул. Басейна, які планується розробити на наступному тижні. При цьому в результаті паспортизації передбачається розробити план благоустрою цих вулиць.

А.ВАВРІШ повідомив, що також за 1-2 роки планується розробити стандарти благоустрою вулиць.

За його словами, паспортизація вулиць необхідна для того, щоб піти від хаотичного розміщення в місті малих архітектурних форм торгівлі, автостоянок, привести в порядок розміщення зовнішньої реклами, елементів освітлення та благоустрою.

«Щоб ми могли вирішити проблеми публічного простору, з пріоритетом пішохідного руху над машинами і культурних функцій над комерційними. Коли ми подумали, як, не витрачаючи гроші, повернути людям це простір, виявився дуже цікавий результат: потрібно прибрати все зайве», - зазначив А.ВАВРІШ.

При цьому передбачається, що за результатами паспортизації на центральних вулицях столиці стане менше реклами, парканів і т.д., і вони набудуть естетичний вигляд.

Згідно представленої на круглому столі програми повернення комфортного публічного простору громадянам, планується внести зміни в тимчасове положення паспортизації вулиць, затверджене КМДА.

Зокрема, передбачається, що паспорт буде складатися з трьох частин: вихідні дані, аналіз існуючого стану і виявлення проблем, рекомендації, а також розробка плану дій щодо гармонізації вуличного простору.

Зокрема, щоб визначити проблему архітектурного середовища, яка склалася на вулиці, в паспорт пропонується ввести містобудівний аналіз, включити особливості функціональної організації вулиці, логістичний аналіз. При цьому рекомендації стосуватимуться тимчасових споруд, МАФів, пам'ятників архітектури, автостоянок, реклами, освітлення, прибирання вулиць, благоустрою, озеленення, а також умов для людей з обмеженими можливостями.

Програма була розроблена на прикладі паспортизації вулиці Хрещатик. За результатами обговорення методики паспортизації вулиць планується оцінити масштаби робіт та визначити їх точну вартість.