Придніпровська залізниця у серпні відремонтувала 70 км колій

У серпні 2011 року Придніпровська залізниця (ПЗ) відремонтувала 70,6 км колій на суму 24,93 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, зокрема, капітально відремонтували 15,6 км колії на суму 20,3 млн. грн., на середній ремонт 15 км колій пішло 3 млн. грн., на комплексно-оздоровчий 40 км колій - 1,63 млн. грн.

Також за цей період магістраль модернізувала 14 комплектів стрілочних переводів на суму 7,7 млн. грн., 5 комплектів стрілочних переводів піддали середнього ремонту на суму 500 тис. грн., на 4 комплектах стрілочних переводів металеві частини замінили новими (на суму 700 тис. грн.) та ін.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця входить до складу «Укрзалізниці». Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.