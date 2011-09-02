«Укрзалізниця» цього року заощадила понад 2,7 тис. тонн дизельного пального

«Укрзалізниця» цього року за допомогою системи «БІС-Р» скоротила витрати дизельного пального більш ніж на 2,7 тисяч тонн на суму близько 30 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі відомства.

Згідно з повідомленням, система «БІС-Р» запобігає крадіжкам і перевитратам, аналізуючи при цьому, наскільки ефективно використовується дизельне пальне тепловозами і чи дотримуються машиністи режиму водіння.

Системи витрати пального використовуються на локомотивах українських залізниць уже декілька років. «БІС-Р» встановлювалася на маневрові локомотиви починаючи з 2004 р.

Нагадаємо, що на сьогодні основним видом пального, яке використовується на «Укрзалізниці» для забезпечення процесу перевезень і на інші виробничі потреби, є дизельне пальне. За рік «Укрзалізниця» споживає близько 440 тис. тонн дизельного пального (в т.ч. 370 тис. тонн - на тягу потягів), щодоби на екіпіровку близько 840 тепловозів витрачається 1200-1250 тонн (в т.ч. 1130 тонн на тягу).

На секціях локомотивів українських залізниць зараз встановлено 929 приладів типу «БІС-Р» (у серії тепловозів ЧМЕ-3).